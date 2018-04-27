Susurluk’ta ayran için değil kaçak motorin için duruyorlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda gizli tank içerisinde 10 ton 760 kilo kaçak motorin ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Alo 136 ihbar hattına yapılan Susurluk’ta bir akaryakıt istasyonunda mazota yağ karıştırıldığı ihbarı, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbarda bildirilen akaryakıt istasyonu takibe aldı. Yapılan takipte kamyon şoförlerinin istasyonda sürekli aynı pompaya yanaştıkları tespit edilerek, pompada kaçak akaryakıt satışına imkan veren düzenek olabileceği değerlendirildi. Gün boyu süren takibin ardından akşam saatlerinde istasyona operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan ölçümlerde şüpheli pompadan alınan motorin numunesinden geçersiz sonuç alınması üzerine Susurluk Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla istasyonda kapsamlı bir arama başlatıldı. İstasyon ve çevresinde yapılan aramada, istasyon çalışanları tarafından iptal edildiği söylenen ancak yerinden çıkarılmadığı görülen tankın gizli tank olarak kullanıldığı ve içinde 10 ton 760 kilo kaçak motorin bulunduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca istasyonda kullanılan bilgisayarda kullanılan bir programla yazarkasalardaki mali hafızaların silindiği anlaşıldı.

Gizli tanktan akaryakıt satışına imkân veren düzenek gümrük muhafaza personelince sökülerek, ele geçirilen 10 ton 760 kilogram kaçak motorine el konuldu. Susurluk Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.