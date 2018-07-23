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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:56

Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı

Isparta Sütçüler’de hafta sonunda Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda hamak kurulan ağacın devrilmesi sonucu altında kalan çocuğun beli kırıldı.

Sütçüler Yazılı Kanyon'da hamak faciası: 1 yaralı
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Isparta Sütçüler’de hafta sonunda Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda hamak kurulan ağacın devrilmesi sonucu altında kalan çocuğun beli kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün hafta sonu tatili dolayısıyla Sütçüler’deki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’na gelen günübirlikçiler, eğlenmek ve vakit geçirmek amacıyla hamak kurdu.

Sallanan hamağın esnetmesi sonucu kırılan bir ağaç, o anda yoldan geçmekte olan E.A.’nın (16) üzerine devrildi. Ağacın altında kalan talihsiz çocuğun belinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuğu Sütçüler Devlet Hastanesine sevk etti. Burada gerekli tedavi işlemleri tamamlanan E.A.’nın, ileri tetkik ve tedavisi için Isparta’daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
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