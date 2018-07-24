Beyoğlu’nda bir sokakta inşaatın temel atma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Sokaktaki bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.Beyoğlu Sütlüce’de bulunan Fuaye Sokak’ta bir inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Çökme tehlikesinin meydana geldiği 4 katlı binadaki vatandaşlar, olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edildi. Bina çevresinde ekipler güvenlik önlemi aldı.
Sütlüce’de bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor
Beyoğlu’nda bir sokakta inşaatın temel atma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Sokaktaki bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.