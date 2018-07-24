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24 Temmuz 2018 Salı 12:25

Sütlüce’de çöken binada yaşayan vatandaş konuştu

Beyoğlu Sütlüce’de bir inşaatın temel atma çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından saatler sonra çöken binada yaşayan Mürsel Cihanan, “Herkes mağdur, bugün pantolonumu sokakta giydim. Kendimi dışarıya girdim” dedi.

Sütlüce'de çöken binada yaşayan vatandaş konuştu
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Beyoğlu Sütlüce’de bir inşaatın temel atma çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından saatler sonra çöken binada yaşayan Mürsel Cihanan, “Herkes mağdur, bugün pantolonumu sokakta giydim. Kendimi dışarıya girdim” dedi.

Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi Fuadiye Çıkmaz’ında 4 katlı bina, bir inşaatın temel atma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olayın ardından vatandaşlar binayı komple boşalttı. İtfaiye ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bina saatler sonra büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

“Pantolonumu sokakta giydim”

Binada yaşayan vatandaşlardan Mürsel Cihanan, “Burası 8 aydır böyle savcılığa ve belediyeye başvurduk. Burada 18 tane daire, can var. Sabah elbiseleri dışarıda giydik. Kimse umursamadı, burada inşaat var aşağıya 3 kat iniyorlar. İnmeyin yeter dedik, dilekçe verdik belediyeye indirmeyin dedik. Hiç kimse dinlemedi, yine yaptılar. Herkes mağdur, bugün pantolonumu sokakta giydim. Kendimi dışarıya girdim. Bina her an çökebilir. Burası 8 yıllık bina, temel açmadan dolayı böyle oldu. Binanın altı kaya, burada binalar var” dedi.
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