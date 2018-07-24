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24 Temmuz 2018 Salı 11:30

Sütlüce’de çökme tehlikesi bulunan bina havadan görüntülendi

Beyoğlu Sütlüce’de meydana gelen toprak kayması sonucu çökme tehlikesi bulunan 4 katlı bina havadan görüntülendi.

Sütlüce'de çökme tehlikesi bulunan bina havadan görüntülendi
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Beyoğlu Sütlüce’de meydana gelen toprak kayması sonucu çökme tehlikesi bulunan 4 katlı bina havadan görüntülendi.

Beyoğlu Sütlüce’de bulunan Fuaye Sokak’ta bir inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanırken 4 katlı bina havadan görüntülendi. Temelinde toprak kaymasının devam ettiği binanın camlarında kırılmalar meydana geldi. Binanın çökme tehlikesi havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
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