Beyoğlu Sütlüce’de meydana gelen toprak kayması sonucu çökme tehlikesi bulunan 4 katlı bina havadan görüntülendi.Beyoğlu Sütlüce’de bulunan Fuaye Sokak’ta bir inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanırken 4 katlı bina havadan görüntülendi. Temelinde toprak kaymasının devam ettiği binanın camlarında kırılmalar meydana geldi. Binanın çökme tehlikesi havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Sütlüce’de çökme tehlikesi bulunan bina havadan görüntülendi
Beyoğlu Sütlüce’de meydana gelen toprak kayması sonucu çökme tehlikesi bulunan 4 katlı bina havadan görüntülendi.