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14 Ekim 2018 Pazar 23:56

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gece saatlerinde 3 sivil araç ve gündüz saat 13.45 sıralarında 4 kişilik heyet girdi. Gece giren sivil araçlar ve 4 kişilik heyet saat 23.15 itibariyle Konsolosluk binasından ayrıldı.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın,...

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar
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Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gece saatlerinde 3 sivil araç ve gündüz saat 13.45 sıralarında 4 kişilik heyet girdi. Gece giren sivil araçlar ve 4 kişilik heyet saat 23.15 itibariyle Konsolosluk binasından ayrıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gece saatlerinde 3 sivil araç giriş yaptı. Bugün saat 23.15 sıralarında Konsolosluğun ön kapısından çıkan 5 kişi sivil araçlara binerek binadan ayrıldı. Konsolosluktan çıkan kişilerin elinde çanta olduğu görüldü.

4 kişilik ekip 10 saat sonra ayrıldı

Gündüz saat 13.45’de konsolosluk binasına giren 4 kişilik ekip de saat 23.15 itibariyle çıkış yaptı. 10 saat inceleme yapan 4 kişilik ekip 34 NF 9342 plakalı araca binerek Konsolosluk binasından ayrıldı.
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