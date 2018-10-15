Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun çatısında polisten inceleme

Olay yeri inceleme polislerinin Suudi Arabistan Konsolosluğunda çalışmaları devam ediyor. Bir olay yeri inceleme polisi, konsolosluk çatısında inceleme yaparak fotoğraf çekti.

Olay yeri inceleme polislerinin Suudi Arabistan Konsolosluğunda çalışmaları devam ediyor. Bir olay yeri inceleme polisi, konsolosluk çatısında inceleme yaparak fotoğraf çekti.

Türk heyeti Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak için Suudi Arabistan Konsolosluğunda geniş kapsamlı inceleme yapıyor. Bir olay yeri inceleme polisi konsolosluk çatısında inceleme yaptı. Çatıya çıkan polis, bol bol fotoğraf çekti. Konsolosluktaki incelemeler devam ediyor.