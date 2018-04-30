Suudi Arabistan, İsrail’e casusluk yaptığı gerekçesiyle 2 Ürdünlüyü yargılıyor

İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD’a casusluk yaptıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan’da 2 Ürdün vatandaşının yargılanmasına başlandı.

Suudi Arabistan’da bir mahkeme, MOSSAD’a casusluk yaptıkları gerekçesiyle iki Ürdün vatandaşının yargılanmasına başlandığını duyurdu. Zanlılar, 4 yıl önce Hac döneminde terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlamak ve terör örgütü DEAŞ’ı desteklemekle suçlanıyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan İsrail’i resmiyette ülke olarak tanımıyor. Ancak geçtiğimiz ay, İsrail’e ticari uçuşlar için hava sahasını açmıştı.