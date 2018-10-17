Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’nda hareketlilik

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na giren olay yeri inceleme ekiplerinden bazıları konuttan ayrıldı. Olay yeri inceleme kamyonetlerinden bir tanesinin de konuttan ayrıldığı görüldü.

Türk heyeti, saat 16.40’da inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na geldi. Aralarında olay yeri inceleme ekipleri, uzman ekipler ve adli tıp kurumu uzmanlarının da bulunduğu heyet konuta girerek incelemelerine başladı. Olay yeri inceleme ekiplerinden bazıları saat 17.30’da konuttan ayrıldı. Ayrıca olay yeri inceleme kamyonetlerinden bir tanesinin de konuttan ayrıldığı görüldü.