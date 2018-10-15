Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını araştırmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen polis ekipleri incelemelerine devam ederken, bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görüldü.Cemal Kaşıkçı olayını araştıran Türk heyeti, Suudi Arabistan Konsolosluğunda incelemelerini sürdürüyor. İçeride inceleme yapan polisler, ardından konsolosluk bahçesine indi. Bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görülürken, incelemeler devam ediyor.
Suudi Arabistan Konsolosluğu bahçesinde polis inceleme yapıyor
Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını araştırmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen polis ekipleri incelemelerine devam ederken, bir olay yeri inceleme polisinin bahçede fotoğraf çektiği görüldü.