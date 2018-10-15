Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde ilginç eylem

Suudi Arabistan Konsolosluğunda Türk heyeti inceleme yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Konsolosluk önüne çocuğuyla gelen bir kadın, sessiz şekilde eylem yapıp ayrıldı.Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını araştırmak için Türk...

Suudi Arabistan Konsolosluğunda Türk heyeti inceleme yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Konsolosluk önüne çocuğuyla gelen bir kadın, sessiz şekilde eylem yapıp ayrıldı.

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını araştırmak için Türk heyet Suudi Arabistan Konsolosluğuna girerken, konsolosluk önünde ilginç bir olay yaşandı. Konsolosluk önüne gelen bir kadın çocuğuyla sessiz bir şekilde bir süre durdu. Ardından el işareti yapan kadın, konsolosluk önünden ayrıldı. Kadın kimliğiyle ilgili bilgi vermezken, eylem kameralara yansıdı.