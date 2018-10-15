Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını incelemek için Türk heyetin Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesinin ardından 4 olay yeri aracı da konsolosluk önüne geldi.Türk heyetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın olayını incelemek için Suudi Arabistan Konsolosluğuna girmesinin ardından heyetten yaklaşık bir saat sonra 4 olay yeri inceleme aracı da konsolosluk binasına geldi. Konsolosluk binasına giren araçlardaki görevliler binaya girerken, çalışmalar devam ediyor.
Suudi Arabistan Konsolosluğuna olay yeri inceleme araçları geldi
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını incelemek için Türk heyetin Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesinin ardından 4 olay yeri aracı da konsolosluk önüne geldi.