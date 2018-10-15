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15 Ekim 2018 Pazartesi 20:24

Suudi Arabistan Konsolosluğuna olay yeri inceleme araçları geldi

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını incelemek için Türk heyetin Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesinin ardından 4 olay yeri aracı da konsolosluk önüne geldi.

Suudi Arabistan Konsolosluğuna olay yeri inceleme araçları geldi
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Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını incelemek için Türk heyetin Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesinin ardından 4 olay yeri aracı da konsolosluk önüne geldi.

Türk heyetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın olayını incelemek için Suudi Arabistan Konsolosluğuna girmesinin ardından heyetten yaklaşık bir saat sonra 4 olay yeri inceleme aracı da konsolosluk binasına geldi. Konsolosluk binasına giren araçlardaki görevliler binaya girerken, çalışmalar devam ediyor.
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