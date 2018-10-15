Suudi Arabistan Konsolosluğuna temizlik ekibi geldi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili arama yapılmasının beklendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir temizlik ekibi, konsolosluk binasına giriş yaptı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili arama yapılmasının beklendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir temizlik ekibi, konsolosluk binasına giriş yaptı.

Suudi Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ilginç bir olay yaşandı. Dışişleri Bakanlığı’nın konsoloslukta bugün akşam saatlerinde inceleme yapılacağını açıklamasının hemen ardından bir temizlik ekibi binaya giriş yaptı. Bazı temizlik maddeleri ile birlikte gelen temizlikçiler, konsolosluk görevlileri tarafından içeri alındı.