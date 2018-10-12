Suudi Arabistan Konsolosluğunda hareketli dakikalar

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna akşam saatlerinde konsolosluk aracı ve lüks bir araç girdi. Konsolosluğa giren araç kısa bir süre kaldıktan sonra buradan ayrıldı.