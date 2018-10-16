Suudi Arabistan Konsolosluğundaki çalışmalara hassas burunlu köpekler de katılıyor

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde incelemelere hassas burunlu “Melo” isimli köpek de katılıyor.

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde incelemelere hassas burunlu “Melo” isimli köpek de katılıyor.

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde incelemeler devam ediyor. Yapılan incelemelere hassas burunlu “Melo” isimli köpek de katılıyor. Hassas burunlu köpek konsolosluk binası ve bahçesinde çalışmalara destek veriyor.