Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğundan 2 temizlik kamyonetiyle numune çıkartıldı.Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda incelemeler tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda toplanan numuneler 2 temizlik kamyonetine yüklendi. Kamyonetteki numunelerin üzeri mavi bir branda ile kapatıldı. Toplanan numuneler polis eskortluğunda konsolosluktan götürüldü.
Suudi Arabistan Konsolosluğundan bazı numuneler temizlik araçlarıyla çıkarıldı
Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğundan 2 temizlik kamyonetiyle numune çıkartıldı.Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda incelemeler tamamlandı. Yapılan incelemeler...