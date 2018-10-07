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07 Ekim 2018 Pazar 15:06

Suudi Arabistan’dan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme iddialarına yalanlama

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü iddiasını reddetti.

Suudi Arabistan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme iddialarına yalanlama
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Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü iddiasını reddetti.

Türkiye’de 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın hala kayıp olması nedeniyle gerginlik tırmanıyor. Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğunda bir kaynak, Kaşıkçı’nın burada öldürüldüğüne ilişkin haberleri yalanladı.

Konsolosluğun Twitter hesabından bir konsoloslukta çalışan bir kaynağın ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğunda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti” dendi.

Konsolosluk, "Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan bir güvenlik heyetinin Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul’a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın nerede olurlarsa olsun vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı" açıklamasını yaptı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim günü İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğuna evlilik işlemleri için girdikten sonra kayıplara karıştı. Gazetecinin nişanlısı, Kaşıkçı’nın binadan çıkmadığını açıklamıştı.
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