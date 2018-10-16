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16 Ekim 2018 Salı 10:38

Suudi Arabistan’ın bir savaş uçağı düştü

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait Hawk tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu yaptığı bir sırada ülkenin kuzey batı bölgesinde düştüğünü ve mürettebatının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın bir savaş uçağı düştü
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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait Hawk tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu yaptığı bir sırada ülkenin kuzey batı bölgesinde düştüğünü ve mürettebatının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, Hawk tipi uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada 15 Ekim günü mahalli saatle 12’de Tebuk’un batısında Şarma yolunda düştüğü ve uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
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