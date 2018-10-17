Suudi basını, dün Türkiye’den ayrılan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin görevden alındığını ve hakkında soruşturma açılacağını yazdı.Suudi Arabistan’da yayın yapan Sabq gazetesi, dün Türkiye’den ayrılan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin görevden alındığını iddia etti. Gazete haberinde, Uteybi hakkında soruşturma açılacağını ifade ederken, Uteybi hakkındaki suçlamalara ilişkin detay vermedi.
Suudi basını: “Suudi konsolos görevden alındı”
Suudi basını, dün Türkiye’den ayrılan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin görevden alındığını ve hakkında soruşturma açılacağını yazdı.