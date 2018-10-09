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09 Ekim 2018 Salı 17:37

Suudi Başkonsolosluğu’ndaki adli işlemler için bir başsavcı vekili ve bir savcı görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Suudi Başkonsolosluğu'ndaki adli işlemler için bir başsavcı vekili ve bir savcı görevlendirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Suudi yetkililerin konsoloslukta inceleme yapılmasına müsaade etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başkonsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Öte yandan, konsolosluktan çıkış görüntüsüne rastlanmayan Kaşıkçı’nın bulunması için 2 Ekim’de konsolosluktan çıkan araçların güzergahını belirlemek üzere 150 civarında kamera görüntüsünün incelendiği öğrenildi.
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