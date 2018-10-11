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11 Ekim 2018 Perşembe 17:20

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması hakkında yeni iddialar

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giriş yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla alakalı çalışmalar sürüyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girerken kolunda takılı olan akıllı saatten yer tespiti yapılacağı iddia edildi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında yeni iddialar
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Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giriş yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla alakalı çalışmalar sürüyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girerken kolunda takılı olan akıllı saatten yer tespiti yapılacağı iddia edildi.

Olayın yaşandığı gün Cemal Kaşıkçı’nın kolunda nişanlısı Hatice’ye bıraktığı akıllı telefona bağlı akıllı bir kol saati bulunduğu iddia edildi. Bu model cihazlarda bulunan telefon ile entegrasyon özelliği, Kaşıkçı’nın kolunda bulunan saat vasıtasıyla yer tespiti yapılabilmesine olanak sağlıyor. Bir diğer gelişme de, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan binaya ait kanalizasyon haritasını talep etmesi oldu. Emniyetin konsolosluğa ait kanalizasyon haritasını talep etmiş olması ise, Kaçıkçı’nın kanalizasyon hattı kullanılarak kaçırılabilmiş olması ihtimalinin de değerlendirildiğini gösteriyor. Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gelen timi taşıdığı tespit edilen diplomatik plakalı siyah minibüs ise konsolosluk binası içerisinde park halinde bulunuyor. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki hareketlilikse bugün de devam ediyor. Konsolosluk binasına giriş ve çıkışlar oldukça kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
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