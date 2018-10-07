Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet İstanbul’a geldi.Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturmaya katılmak üzere Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet üyeleri İstanbul’a ulaştı. 10 kişiden oluşan güvenlik heyeti, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna giriş yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde konsolosluğa gelen heyet, gazeteciler tarafından görüntülendi.
Suudi güvenlik heyeti konsolosluğa geldi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet İstanbul’a geldi.Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturmaya...