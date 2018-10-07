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07 Ekim 2018 Pazar 16:02

Suudi güvenlik heyeti konsolosluğa geldi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet İstanbul’a geldi.Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturmaya...

Suudi güvenlik heyeti konsolosluğa geldi
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet İstanbul’a geldi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturmaya katılmak üzere Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet üyeleri İstanbul’a ulaştı. 10 kişiden oluşan güvenlik heyeti, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna giriş yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde konsolosluğa gelen heyet, gazeteciler tarafından görüntülendi.
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