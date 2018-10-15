Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmak için Türkiye’ye gelen Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 2 saat boyunca bilgi aldı. Heyet daha sonra emniyetten ayrıldı.Edinilen bilgilere göre, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma için Türkiye’de bulunan Suudi heyet, öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca Terörle Mücadele Şubesi’nde emniyet yetkililerinden bilgi alan heyet, ardından buradan ayrıldı.
Suudi heyet, emniyetten ayrıldı
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmak için Türkiye’ye gelen Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 2 saat boyunca bilgi aldı. Heyet daha sonra emniyetten ayrıldı.