Suudi heyet, emniyetten ayrıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmak için Türkiye’ye gelen Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 2 saat boyunca bilgi aldı. Heyet daha sonra emniyetten ayrıldı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmak için Türkiye’ye gelen Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 2 saat boyunca bilgi aldı. Heyet daha sonra emniyetten ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma için Türkiye’de bulunan Suudi heyet, öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca Terörle Mücadele Şubesi’nde emniyet yetkililerinden bilgi alan heyet, ardından buradan ayrıldı.