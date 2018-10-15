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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:27

Suudi heyet, emniyetten ayrıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmak için Türkiye’ye gelen Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 2 saat boyunca bilgi aldı. Heyet daha sonra emniyetten ayrıldı.

Suudi heyet, emniyetten ayrıldı
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmak için Türkiye’ye gelen Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 2 saat boyunca bilgi aldı. Heyet daha sonra emniyetten ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma için Türkiye’de bulunan Suudi heyet, öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca Terörle Mücadele Şubesi’nde emniyet yetkililerinden bilgi alan heyet, ardından buradan ayrıldı.
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