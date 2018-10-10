Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı kaçırma planı ABD istihbaratına takılmış

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’ın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna girip kaybolmasından önce ABD istihbaratı ile yakın ilişkisi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayanarak verdiği haberde, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı kaçırma planı ile ilgili görüşmelerinin ABD istihbaratına takıldığını yazdı.

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’ın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna girip kaybolmasından önce ABD istihbaratı ile yakın ilişkisi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayanarak verdiği haberde, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı kaçırma planı ile ilgili görüşmelerinin ABD istihbaratına takıldığını yazdı.

Gazete, ABD istihbaratının, Suudi yetkililerin yaptıkları görüşmelerde, Cemal Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a götürmek için tuzak hazırlama ve onu orada ele geçirme planlarını konuştuklarını tespit ettiğini yazdı. Haberde, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı ele geçirdikten sonra onu tutuklamak, sorgulamak veya öldürmek isteyip istemedikleri, ABD’nin Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’ın hedefinde olduğunu söyleyerek onu uyarıp uyarmadığı konusunun belli olmadığı kaydedildi.

Kaşıkçı, daha önce BBC ile yaptığı bir röportajda Suudi Arabistan’ın aleyhine konuşan bir arkadaşının Suudi Arabistan’a gidince tutuklandığını söylemiş ve kendisinin Suudi Arabistan’a gitmeyeceğini söylemişti.