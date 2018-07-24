ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 11:08

Tabancayla vurularak araçtan atılan kadın hayatını kaybetti

Konya’da seyir halindeyken arkadaşı tarafından vurularak araçtan atılan kadın, vatandaşlar tarafından yolda yaralı halde yatarken bulundu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tabancayla vurularak araçtan atılan kadın hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’da seyir halindeyken arkadaşı tarafından vurularak araçtan atılan kadın, vatandaşlar tarafından yolda yaralı halde yatarken bulundu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10490 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saibe Y. (50) sabah saatlerinde arkadaşı Rahim A. (46) ile birlikte otomobille gezdiği sırada aracın içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araç sürücüsü Rahim A., oturan Saibe Y.’yi tabancayla boynundan vurduktan sonra araçtan aşağıya attı. Rahim A. araçla hızla olay yerinden uzaklaşırken, tabancayla vurulan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saibe Y.’yi vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Saibe Y. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Saibe Y.’yi vurarak araçtan atan şüpheli Rahim A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku