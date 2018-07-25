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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:43

Tabiat parkındaki yangın korkuttu

Çorum’da tabiat parkında çıkan yangın korkuttu.

Tabiat parkındaki yangın korkuttu
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Çorum’da tabiat parkında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çatak köyünde bulunan tabiat parkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman İşletme, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 200 metrekare alan zarar gördü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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