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05 Temmuz 2018 Perşembe 22:38

Taciz edildiği ileri sürülen çocuk bulunamadı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşlı bir şahıs tarafından taciz edildiği ileri sürülen çocuk bulunamadı.

Taciz edildiği ileri sürülen çocuk bulunamadı
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşlı bir şahıs tarafından taciz edildiği ileri sürülen çocuk bulunamadı.

Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi Burcu Çavuş Sokak’ta 55 yaşlarındaki bir kişinin parkta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilmiş, durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Tacizde bulunduğu iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar şahsı linç etmek istemişti. Zanlı yoğun güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürülürken, polis taciz edildiği ileri sürülen Suriyeli çocuğu aramaya başladı. Polisin yaptığı çalışmada Suriyeli çocuğun bulunamadığı öğrenildi.
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