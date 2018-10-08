ASAYİŞ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:50

Tacizci yakayı ele verdi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Tacizci yakayı ele verdi
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Caddesinde meydana gelen olayda A.D isimli şahıs tacizde bir kişiye tacizde bulunduğu iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Şahsın yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevki istendi. A.D isimli şahıs yapılan kontrollerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti yapanlar yakalandı

Aynı zamanda Gölbaşı’nda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen H.D.M, Y.S ve O.A isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden O.A isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda 1 gram eroin madde ele geçirilirken, şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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