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24 Nisan 2018 Salı 20:48

Tahliye edildiği cezaevi önünde vuruldu

Eskişehir’de bir şahıs, tahliye olduğu cezaevi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Gazipaşa Mahallesi’ndeki Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde gerçekleşti. Silahlı tehdit ve yaralama...

Tahliye edildiği cezaevi önünde vuruldu
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Eskişehir’de bir şahıs, tahliye olduğu cezaevi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Gazipaşa Mahallesi’ndeki Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde gerçekleşti. Silahlı tehdit ve yaralama suçundan tahliye olan Berkay Eroğlu (23), cezaevi kapısının önüne geldi. Bu esnada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Eroğlu, cezaevi görevlilerinin 112 Acil Sağlık servisine haber vermesinin ardından ilk müdahale sonrası Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca hastanede tedavi altına alınan Berkay Eroğlu’nun diz altından vurulduğu ve merminin bacakta iç kırığa neden olduğu öğrenildi.

Öte yandan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı silahlı saldırıda, polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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