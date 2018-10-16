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16 Ekim 2018 Salı 20:40

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Malatya’da meydana gelen kazada, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 HJ 0111 plakalı...

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
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Malatya’da meydana gelen kazada, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 HJ 0111 plakalı otomobil şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu. Otomobil sürücüsü takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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