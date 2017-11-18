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18 Kasım 2017 Cumartesi 02:17

Takla atan araçtan yaralı olarak kurtarıldı

Bursa’da takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve polis ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.Kaza gece 00.30 sıralarında Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana...

Takla atan araçtan yaralı olarak kurtarıldı
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Bursa’da takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve polis ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza gece 00.30 sıralarında Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Mudanya’dan Bursa istikametine gelen Barış G. İdaresindeki 16 BEN 40 plakalı araç Sanayi Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sanayi Caddesi ile Mavi Cadde arasında bulunan ağaçlık alana girdi. Ağaçlık alanda defalarca takla atan araç 50 metre sürüklendikten sonra bir ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik polisi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Takla atan aracın sürücüsü Barış G. kaza sonrası araçta sıkıştı. Barış G. sıkıştığı yerden itfaiye ve trafik polisleri tarafından çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan sürücü Barış G. olay yerinde bulunan ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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