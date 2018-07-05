Takla atan minibüs ağaçlara çarparak durabildi: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yaklaşık 25 metre takla atıp yol kenarından bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kazaz 15.00 sularında Kandıra yolu Kandıra istikameti Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer Emre Y., idaresindeki 10 PA 669 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Yaklaşık 25 metre takla atan minibüs, yol kenarında bulunan ağaçlar çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Ömer Emre Y. ve Mustafa Eren Ç., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Mustafa Eren Ç., kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Eren Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1’i ağır 2 yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kandıra yolunda trafik kontrollü olarak verildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.