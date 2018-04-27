Takla atan otomobil ağaca asılı kaldı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil evin bahçe duvarını yıkıp kayısı ağacına asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hızır Acar (22) idaresindeki 42 AAL 779 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan ağacı kırıp karşı şeride geçti, daha sonra telefon direğini yıkıp Sadullah Aşiran’a ait evin bahçesine uçtu. Bahçe duvarını yıkan otomobil, bahçede bulunan ağaca asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hızır A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.