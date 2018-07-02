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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:30

Takla atan otomobildeki 4 kişilik aile ölümden döndü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucunda aynı aileden 4 kişi yaralandı.Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun şeker fabrikası kavşağında meydana geldi. Erdal Gedik...

Takla atan otomobildeki 4 kişilik aile ölümden döndü
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucunda aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun şeker fabrikası kavşağında meydana geldi. Erdal Gedik yönetiminde Elbistan’dan Nurhak ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan 46 ET 944 plakalı otomobil, şeker fabrikası kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Refüje çıkarak karşı şeride geçen otomobil, takla attı. Geldiği yöne dönen otomobildeki sürücü Erdal Gedik ile eşi, biri 9 yaşında ve biri de henüz 8 aylık olan çocukları yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlarca yapıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
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