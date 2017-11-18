Kaza, gece saatlerinde Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi kaldırıma çarparak devrildi. Taksi sürücüsü Ramazan Kayacı (1979) takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem aldı. Kaza yapan taksi çekici yardımıyla kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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