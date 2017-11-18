Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 04:09

Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı

Şişli’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi takla attı. Takla atan taksiden sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Şişli’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi takla attı. Takla atan taksiden sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi kaldırıma çarparak devrildi. Taksi sürücüsü Ramazan Kayacı (1979) takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem aldı. Kaza yapan taksi çekici yardımıyla kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<