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19 Kasım 2017 Pazar 17:43

Takla atan traktörün altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 31 yaşındaki sezonluk işçi hayatını kaybetti.

Takla atan traktörün altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 31 yaşındaki sezonluk işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sularında Yenişehir’e bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi yolunda meydana geldi. Diyarbakır doğumlu, Mersin’de ikamet eden 31 yaşındaki tarım işçisi Osman Akbaş, tarlada toplanan karnabaharları 16 UF 117 plakalı traktörle Yenişehir’deki pazara getirmek üzere yola çıktığı esnada, yolun da eğimli olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör yana yatıp ters dönerken, tarım işçisi evli ve 3 çocuk babası Osman Akbaş traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda, römorkta bulunan tarım işçisi bir kadının da kolunun kırıldığı öğrenildi.

Osman Akbaş’ın cenazesi, Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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