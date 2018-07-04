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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:04

Taklalar atan araçtan sağ çıktılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 5 takla atarak sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif yaralı atlattı.Kaza, D-110 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale şehitlik ziyaretinden dönüp İstanbul istikametine...

Taklalar atan araçtan sağ çıktılar
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 5 takla atarak sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, D-110 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale şehitlik ziyaretinden dönüp İstanbul istikametine seyreden Fatih Üstün (34) yönetimindeki 34 AH 1209 plakalı otomobil, önüne çıkan kayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil, Çavuşköy’den Malkara istikametine seyreden Fikret Çetinkaya (23) yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü Fatih Üstün ve yolcu olarak bulunan Semih Güleç hafif yaralandı. Sürücü ayakta tedavi edilirken Semih Güleç Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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