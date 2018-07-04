Taksi ve minibüsün çarpışma anı kamerada

Kaza, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki taksi ve minibüs iki caddenin kesişiminde çarpıştı. Çarpışma anı başka bir araçta bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, taksinin ve minibüsün hızla seyir ettikleri sırada cadde kesişimine geldikleri durmayı başaramayarak çarpıştıkları görülüyor. Ardından çevredeki vatandaşlar araçların etrafına toplanarak kazaya karışan sürücülere yardım etmek istiyor.

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