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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:29

Taksi ve minibüsün çarpışma anı kamerada

Bahçelievler’de taksi ve minibüsün çarpıştığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Taksi ve minibüsün çarpışma anı kamerada
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Bahçelievler’de taksi ve minibüsün çarpıştığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki taksi ve minibüs iki caddenin kesişiminde çarpıştı. Çarpışma anı başka bir araçta bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, taksinin ve minibüsün hızla seyir ettikleri sırada cadde kesişimine geldikleri durmayı başaramayarak çarpıştıkları görülüyor. Ardından çevredeki vatandaşlar araçların etrafına toplanarak kazaya karışan sürücülere yardım etmek istiyor.
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