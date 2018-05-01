Taksim Meydana sendikaların çelenk bırakması havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da kutlamalar Maltepe Miting Meydanı’nda gerçekleştirilirken, sendika temsilcileri kutlamalardan önce Taksim Atatürk Anıtı’na gelerek çelenk bırakmaya başladı. Taksim’e çelenkle birlikte gelen Türk-İş üyeleri ilk önce Kazancı Yokuşuna karanfil bıraktıktan sonra Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. O anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sendika temsilcileri ellerindeki çelenkle Kazancı Yokuşu’ndan Atatürk Anıtı’na yürüyor, ardından da çelenk bırakıyorlar.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Atatürk Anıtı’na sendikalar çelenk bırakırken, o anlar havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Atatürk Anıtı’na sendikalar çelenk bırakırken, o anlar havadan görüntülendi.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da kutlamalar Maltepe Miting Meydanı’nda gerçekleştirilirken,...

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