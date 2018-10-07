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07 Ekim 2018 Pazar 06:05

Taksim Meydanda bir kişi ölü bulundu

Taksim Meydanda bulunan metro istasyonunda 21 yaşında bir kişi ölü bulundu. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler şüpheli ölümü aydınlatmak için çalışma başlattı.Olay, 04.30 sıralarında Taksim Meydanda bulunan metro istasyonunda...

Taksim Meydanda bir kişi ölü bulundu
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Taksim Meydanda bulunan metro istasyonunda 21 yaşında bir kişi ölü bulundu. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler şüpheli ölümü aydınlatmak için çalışma başlattı.

Olay, 04.30 sıralarında Taksim Meydanda bulunan metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro istasyonunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 21 yaşındaki Gökhan Özgel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özgel’in cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede darp ve narkotik madde bulgusuna rastlanmayan olayın aslı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
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