Taksim Meydanı’nda polis kuş uçurtmuyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polisin İstanbul’un birçok noktasında güvenlik tedbirleri had safhada. Taksim Meydanı’nı bariyerlerle kapatan polis ekipler Meydanda ve Taksim çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı’nda çok sayıda polis aracı hazır bekletilirken, meydana giriş çıkışlar tamamen kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı yaya trafiğine kapatılırken, polis meydanda geniş güvenlik önlemi aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı yaya trafiğine kapatılırken, polis meydanda geniş güvenlik önlemi aldı.

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