ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:07

Taksim Meydanı’nda polis kuş uçurtmuyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı yaya trafiğine kapatılırken, polis meydanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı'nda polis kuş uçurtmuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı yaya trafiğine kapatılırken, polis meydanda geniş güvenlik önlemi aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polisin İstanbul’un birçok noktasında güvenlik tedbirleri had safhada. Taksim Meydanı’nı bariyerlerle kapatan polis ekipler Meydanda ve Taksim çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı’nda çok sayıda polis aracı hazır bekletilirken, meydana giriş çıkışlar tamamen kapatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku