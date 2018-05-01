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01 Mayıs 2018 Salı 09:53

Taksim’de çelenk gerginliği

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi alınırken, Taksim Meydanı’na çelenk bırakmak isteyen Vatan Partisi üyeleri meydana sokulmadı.

Taksim'de çelenk gerginliği
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi alınırken, Taksim Meydanı’na çelenk bırakmak isteyen Vatan Partisi üyeleri meydana sokulmadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, Vatan Partisi üyesi bir grup Taksim Meydanı’na çelenk bırakmak istedi. Ancak polis gruba izin vermeyerek geri gönderdi. Öte yandan, polisin meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Meydanda K9 diye tabir edilen polis köpekleri de görev yaparken, havadan da polis helikopterlerinin denetim yaptığı görüldü.
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