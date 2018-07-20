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20 Temmuz 2018 Cuma 11:48

Taliban Afgan polisine saldırdı

Taliban militanları ve Afgan polisi arasında 2 farklı noktada çıkan çatışmada, en az 8 polis ve 18 militan hayatını kaybetti.

Taliban Afgan polisine saldırdı
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Taliban militanları ve Afgan polisi arasında 2 farklı noktada çıkan çatışmada, en az 8 polis ve 18 militan hayatını kaybetti.

Afgan Polisinden yapılan açıklamaya göre, Taliban militanlarının Kunduz ilinin İmam Sahib bölgesinde polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 8 polis hayatını kaybederken 10 militan öldürüldü. Saatlerce süren çatışmada 10 polisin ve 12 militanın yaralandığını açıklandı.

Aynı saatlerde aynı il sınırları içinde bulunan Çar Dara polisinin Taliban’a operasyon yaptığı öğrenildi. Çar Dara polis sözcüsü İnhamuddin Rahmani yaptığı açıklamada, 8 militanın temizlik operasyonları sırasında öldürüldüğünü ve operasyonun hala devam ettiğini bildirdi.

Çar Dara bölgesinde Afgan Hava Kuvvetlerinin dün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 13 sivil bu sabah defnedildi.
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