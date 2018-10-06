Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıktığı ahırın çatısından düşen 1 kişi yaralandı.Çaycuma ilçesi Saltukova Beldesi Yeniköy’de ikamet eden Recep Karaöz’ün kendisine ait ahırın çatısını onarmaya çalıştığı sırada çürük tahtaya basması sonucu, 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaöz, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tamir etmeye çalıştığı ahırın çatısından düştü
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıktığı ahırın çatısından düşen 1 kişi yaralandı.Çaycuma ilçesi Saltukova Beldesi Yeniköy’de ikamet eden Recep Karaöz’ün kendisine ait ahırın çatısını onarmaya çalıştığı sırada çürük...