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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:27

Tamir etmeye çalıştığı ahırın çatısından düştü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıktığı ahırın çatısından düşen 1 kişi yaralandı.Çaycuma ilçesi Saltukova Beldesi Yeniköy’de ikamet eden Recep Karaöz’ün kendisine ait ahırın çatısını onarmaya çalıştığı sırada çürük...

Tamir etmeye çalıştığı ahırın çatısından düştü
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıktığı ahırın çatısından düşen 1 kişi yaralandı.

Çaycuma ilçesi Saltukova Beldesi Yeniköy’de ikamet eden Recep Karaöz’ün kendisine ait ahırın çatısını onarmaya çalıştığı sırada çürük tahtaya basması sonucu, 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaöz, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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