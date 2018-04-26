ASAYİŞ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 11:44

Tamir için bıraktı, arabası parçalandı

Mersin’de onarılması için tamirciye bırakılan lüks otomobil parçalanarak satıldı. Arabayı parçalayarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tamirci, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye...

Tamir için bıraktı, arabası parçalandı
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Mersin’de onarılması için tamirciye bırakılan lüks otomobil parçalanarak satıldı. Arabayı parçalayarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tamirci, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan’dan aldığı lüks otomobili arızalanması üzerine tatile geldiği Mersin’de tamirciye bırakan M.N.A.’yı, bir süre sonra tamirhanenin eski çalışanlarından biri arayarak, arabasının parçalanıp, satıldığının bilgisini verdi. Bunun üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne giden M.N.A., durumu bildirerek, polisten yardım istedi. Bunun üzerine ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’ndeki E.U.’nun tamirhanesine operasyon düzenledi. Tamirhanede arama yapan ekipler, aracın parçalandığını gördü. Ekipler, otomobilinin bazı parçalarını sattığı iddiasıyla E.U.’yu gözaltına aldı. Tamirhanedeki aracın diğer parçaları sahibine teslim eden ekipler, şüpheli şahsı emniyete götürdü.

Bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Şüphelinin benzer suçlardan 23 kaydının da olduğu öğrenildi.
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