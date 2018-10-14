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14 Ekim 2018 Pazar 15:49

Tamir için çıktıkları binanın çatısından düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde tamirat için 3 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, dengelerini kaybederek beton zemine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Tamir için çıktıkları binanın çatısından düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde tamirat için 3 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, dengelerini kaybederek beton zemine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Fırat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısının tamir ettirmek isteyen Osman Aydemir, iş için Ahmet Güneş’le anlaştı. Tamirat için Aydemir ve Güneş birlikte çatıya çıktılar. 3 katlı binanın çatısında çalışan Ahmet Güneş bir anda dengesini kaybetti. Güneş’in dengesini kaybettiğini gören Aydemir, işçiyi tutmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen çatıda tutunamayan Aydemir ve Güneş, 3. kattan beton zemine çakıldı. Aydemir ve Güneş’in düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Güneş’i Farabi Devlet Hastanesine, Osman Aydemir’i ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet Güneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Osman Aydemir’in ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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