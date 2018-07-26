Tamir için yaşamını hiçe saydı

Ankara’da bir iş yerinin tabelasını tamir etmek için metrelerce yükseklikteki vinçten halatla sarkan kişi hayatını hiçe saydı.

Ankara’da bir iş yerinin tabelasını tamir etmek için metrelerce yükseklikteki vinçten halatla sarkan kişi hayatını hiçe saydı.

Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çukurambar’daki bir iş yerinin tabelasını tamir etmek için vinç çağrıldı. Vincin ucuna halatlarla kurulan salıncağa oturan kişi, daha sonra makine yardımıyla kaldırılarak tabelanın üzerine çıktı. Hiçbir can güvenliği olmadan tamiri yapan şahıs, canını hiçe sayarak işine devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şahsın soğukkanlılığı gözlerden kaçmadı.