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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:18

"Tapulu arazim" diyerek yolu trafiğe kapattı

Antalya’nın Serik ilçesinde, yolun tapulu arazisinden geçtiği iddiasıyla açtığı davayı kazanan kişi, demir bariyerlerle yolu trafiğe kapattı.

'Tapulu arazim' diyerek yolu trafiğe kapattı
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Antalya’nın Serik ilçesinde, yolun tapulu arazisinden geçtiği iddiasıyla açtığı davayı kazanan kişi, demir bariyerlerle yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Serik’e bağlı Orta Mahalle’de yaşayan Mustafa Keskin, geçtiğimiz yıl aldığı yaklaşık bin 100 metrekare arsasının sınırlarının tespiti için bir firmayla anlaştı. Yapılan ölçümler sonucu arsasının geçtiği İşler ve Kızderesi caddelerinin olduğu bölümü demir bariyerle çeviren Keskin, üzerine de ’özel mülk girilmez’ yazısı astı.

Bölgedeki esnaf, duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
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