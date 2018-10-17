Bursa’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları araçta 1 adet bronz kadın heykeli ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, serbest bırakıldı.
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
Bursa’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları araçta 1 adet bronz...