Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları araçta 1 adet bronz kadın heykeli ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, serbest bırakıldı.

Bursa’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları araçta 1 adet bronz...

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