ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 20:45

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 7 gözaltı

Bingöl’de tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binden fazla tarihi eserle define haritası ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi...

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 7 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bingöl’de tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binden fazla tarihi eserle define haritası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma düzenledi. Ekipler, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak kaçak kazı yapan bir grup belirledi. Bunun üzerine kaçak kazıdan elde edilen tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, bin adet gümüş sikke, 3 adet madalyon, 1 adet kase, 2 adet altın sikke ve define haritası ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku